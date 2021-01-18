В Кирове спасли ребенка с поражением всех органов после COVID-19

Ребенок поступил в тяжелом состоянии с болями в животе и температурой

Как сообщили в пресс-службе правительства Кировской области, врачам детской областной клинической больницы удалось спасли семилетнюю девочку с поражением всех органов после коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".

Уточняется, что ребенок поступил в тяжелом состоянии с болями в животе и лихорадкой до 40 градусов. Обследование показало развитие педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома. Поражены оказались мозг, сердце, легкие, почки, кожа и другие органы. Кроме того, у пациентки выявили острофазовые изменения показателей крови и отечный синдром. Тест показал наличие антител к COVID-19.

В итоге медикам удалось подобрать правильную терапию с учетом имеющихся данных. Сейчас девочка находится на стадии восстановления, продолжая амбулаторное наблюдение у специалистов.

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