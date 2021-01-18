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Названа пятерка городов страны с самой подешевевшей арендой

18:35
  • понедельник
  • 18 января 2021

В нее попали Москва и Санкт-Петербург

Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко назвал пять городов России, где аренда подешевела сильнее всего по итогам 2020 года. В рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург.

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Первое место заняла Казань, где съемные однушки упали в цене на 9,5%, двушки - на 13%, а трешки - на 16,8%. Далее идут Санкт-Петербург (-11,4%, -14,5% и -13,2%), Симферополь (-7,1%, -14,6% и -16,9%), Москва (-10,9%, -12,9% и -13,9%) и Ярославль (-0,3%, -8,4% и -21,8%).

По словам Луценко, которого цитирует ТАСС, связана сложившаяся ситуация с оттоком рабочей силы и наметившейся тенденцией среди горожан переезжать на окраины мегаполисов. Среднюю арендную ставку однокомнатной квартиры в Москве эксперты оценивают в 37,9 тысячи рублей в месяц. В Петербурге - 23,2 тысячи.

Ранее стало известно о подготовке Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России законопроекта, по которому в стране могут быть сформированы условия для создания полноценного рынка частного наемного жилья. Направлен документ в том числе на защиту прав арендодателей и арендаторов. В Государственную думу его планируют внести до конца 2021 года.

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