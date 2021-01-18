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Фигуристка Мария Сотскова разводится с мужем

18:34
  • понедельник
  • 18 января 2021

В июле 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры

Бывшая российская фигуристка 20-летняя Мария Сотскова разводится с мужем, музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком.

"Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх. Я искренне благодарю тебя за всё, что было у нас. За всё хорошее и не очень, за все радостные моменты и за все обиды. Видимо, в одной семье не могут быть два творческих человека", - написал на своей странице в инстаграме Омельчук.

Он пояснил, что они оба совершали много ошибок, которые недопустимы в семье. Омельчук также предположил, что "наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах".

Сотскова завоевала бронзу на чемпионате России-2017 и серебро на чемпионате страны-2018. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место. В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры.

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