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ВОЗ предупредила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса

19:09
  • понедельник
  • 18 января 2021

Главные зоны риска - Северная и Южная Америка

В обозримом будущем от коронавируса может гибнуть по 100 тысяч человек в неделю, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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"В настоящее время эпидемиологическая ситуация развивается динамично и неравномерно, в будущем она вполне может осложниться", - добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, которого цитирует РИА "Новости".

Он уточнил, что в настоящее время более 47% смертей приходится на Северную и Южную Америку. Именно там возможно еще большее осложнение. В Европе же, считают эксперты, ситуация постепенно стабилизируется.

Согласно последним данным, в мире выявили уже более 93 миллионов случаев COVID-19. Свыше двух миллионов человек скончались.

Ранее Райан заявил, что второй год пандемии имеет все шансы стать даже более тяжелым, чем первый. Передача вируса от человека к человеку ускорилась, отмечают в ВОЗ, так как усилилось "социальное смешение", а в Европе и Северной Америке недавно наблюдался "идеальный сезонный шторм".

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