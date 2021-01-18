IIHF перенесла чемпионат мира по хоккею из Минска

Где пройдут матчи, пока окончательно не решено

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение изменить место проведения чемпионата мира 2021 года из-за вопросов безопасности, находящихся "вне контроля организации". Минск в итоге лишился права проводить состязания, сообщается на официальном сайте IIHF.

Где пройдут перенесенные из Минска матчи, IHF не уточнила. Рассматривается возможность проведения всех встреч турнира на территории Латвии. Федерация пообещала в скором времени выступить с дополнительными комментариями по поводу ситуации.

Турнир запланирован на период с 21 мая по 6 июня. Он должен был пройти в Минске и Риге. В Латвии ранее проходил чемпионат мира 2006 года. Белоруссия была хозяином мирового первенства в 2014 году.

Сборная России должна была играть свои матчи в Минске. Кроме того, на столицу Белоруссии были записаны два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и решающий поединок.

Россия на групповом этапе встретится со Швецией, Чехией, Швейцарией, Данией, Словакией, Великобританией и Белоруссией. Предыдущий хоккейный чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции посчитали, что результаты выборов были сфальсифицированы. В стране начались протестные акции, они жестко подавлялись правоохранительными органами. Сейчас протесты почти прекратились, на акции по выходным выходят лишь десятки человек.

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