Здания Капитолия заблокировали из-за сгоревших палаток для бездомных

Тревогу включили во время репетиции инаугурации Джо Байдена

Все здания Капитолия, где проходила репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, заблокировали в понедельник из-за внешней угрозы.

В Сети появились кадры очевидцев, на которых видно, как от здания комплекса поднимается дым, а также звучит сигнал тревоги.

Как сообщает местное телевидение, тревогу в Капитолии включили из-за пожара по соседству. В палатках под мостом недалеко от Капитолия ночевали бездомные, отмечает РИА Новости.

В США нарастает напряженность. За два дня до инаугурации Джо Байдена у зданий законодательных собраний штатов проходят митинги сторонников Дональда Трампа. Их число заметно поредело, но среди протестующих всё чаще появляются люди с оружием.

Полиция приведена в режим повышенной готовности. А ФБР начала проверку бойцов Национальной гвардии, которые стянуты в Вашингтон для охраны Капитолия. Некоторых из них, как сообщают СМИ, подозревают в неблагонадёжности.

Об угрозе безопасности избранного президента говорят и в Пентагоне. В настоящее время 25 тысяч нацгвардейцев расквартированы прямо в залах Конгресса. Первое время силовикам приходилось спать прямо на полу. Лишь сегодня им предоставили походные койки.

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