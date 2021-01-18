Генпрокуратура: Германия скрыла подробности инцидента с Навальным

Оппозиционер считает, что был отравлен боевым веществом

Генеральная прокуратура России выступила с заявлением по поводу инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, который проходил в Германии лечение после якобы имевшего место отравления боевым веществом. Сам Навальный утверждает, что был отравлен российскими спецслужбами, хотя российские врачи не нашли в организме блогера следов, указывающих на отравление.

"Не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального А.А., отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований. Отказано в предоставлении биоматериалов Навального А.А. для сравнительных исследований", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, на которое ссылается РИА "Новости".

Как отметили в Генпрокуратуре, немецкие специалисты, по их собственным заявлениям, провели токсикологическое исследование предметов, на которых якобы обнаружены следы "Новичка". Вместе с тем конкретных заключений по итогам экспертиз предоставлено не было. Кроме того, Германия отказала в допросе человека, сопровождавшего Навального при его перелете в ФРГ. Все вышеперечисленное, заключили в Генпрокуратуре, говорит о том, что Германия намеренно скрыла истинные обстоятельства произошедшего, чтобы продолжать практику голословных обвинений в адрес России. К исполнению же российских законов в ФРГ отнеслись формально.

Навальному стало плохо утром 20 августа 2020 года в самолете из Томска в Москву. Воздушное судно срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Российские врачи следов отравляющих веществ в организме Навального не нашли. Вскоре было дано разрешение на отправку Навального в Германию.

Эксперты бундесвера утверждают, что в организме блогера нашли следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Москва неоднократно подчеркивала, что Германия не предоставила необходимых материалов, на основе которых можно было бы возбудить уголовное дело об отравлении.

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