ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокуратура: Германия скрыла подробности инцидента с Навальным

19:26
  • понедельник
  • 18 января 2021

Оппозиционер считает, что был отравлен боевым веществом

Генеральная прокуратура России выступила с заявлением по поводу инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, который проходил в Германии лечение после якобы имевшего место отравления боевым веществом. Сам Навальный утверждает, что был отравлен российскими спецслужбами, хотя российские врачи не нашли в организме блогера следов, указывающих на отравление. 

Суд арестовал Навального на 30 суток
В Кремле рассказали, какие чувства вызывает у Путина дело Навального

"Не удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Навального А.А., отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований. Отказано в предоставлении биоматериалов Навального А.А. для сравнительных исследований", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, на которое ссылается РИА "Новости".

Как отметили в Генпрокуратуре, немецкие специалисты, по их собственным заявлениям, провели токсикологическое исследование предметов, на которых якобы обнаружены следы "Новичка". Вместе с тем конкретных заключений по итогам экспертиз предоставлено не было. Кроме того, Германия отказала в допросе человека, сопровождавшего Навального при его перелете в ФРГ. Все вышеперечисленное, заключили в Генпрокуратуре, говорит о том, что Германия намеренно скрыла истинные обстоятельства произошедшего, чтобы продолжать практику голословных обвинений в адрес России. К исполнению же российских законов в ФРГ отнеслись формально.

Навальному стало плохо утром 20 августа 2020 года в самолете из Томска в Москву. Воздушное судно срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Российские врачи следов отравляющих веществ в организме Навального не нашли. Вскоре было дано разрешение на отправку Навального в Германию.

Эксперты бундесвера утверждают, что в организме блогера нашли следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Москва неоднократно подчеркивала, что Германия не предоставила необходимых материалов, на основе которых можно было бы возбудить уголовное дело об отравлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Навальный
Алексей Навальный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.