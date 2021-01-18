Минстрой изменил правила проектирования хостелов и гостиниц

Должны быть учтены интересы маломобильных граждан

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России обновило правила проектирования гостиниц и хостелов, передает ТАСС.

В новом своде правил, в частности, снято ограничение минимальной вместимости гостиниц от пяти номеров. Кроме того, в документ добавлены требования по проектированию элементов для маломобильных граждан.

Вместе с тем в гостиницах с 50 и более номерами обязательно должны быть грузовые лифты и повышенная звукоизоляция. Также уточнена площадь санузла в четырехзвездочных номерах гостиниц и прописаны рекомендации по минимальной площади номера в хостеле.

Уточняется, что для организации подходов и подъездов к гостиницам и хостелам отныне должно использоваться только твердое дорожное покрытие. Это, однако, не распространяется на объекты в горной и сельской местности, на берегу водоема или в лесу.

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