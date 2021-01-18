Тело погибшего извлекли из-под лавины в Домбае

Шесть человек ранее смогли самостоятельно выбраться из снежной ловушки

На месте схода лавины в Карачаево-Черкесии обнаружено тело одного погибшего человека. Спасатели извлекли его из-под завалов на горнолыжном курорте в поселке Домбай.

"К сожалению, в ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего", - говорится в сообщении МЧС.

Тонны снега обрушились на горнолыжную трассу днем в понедельник. Шестерым гражданам удалось самостоятельно выбраться из ловушки.

В настоящее время поисковая операция продолжается. В ней задействованы более сотни спасателей и десятки единиц техники.

Видео: названа предварительная причина схода лавины на Домбае

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