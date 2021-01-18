Экспорт легковых машин из России снизился за год

Отмечается падение на 42,8%

За период с января по ноябрь 2020 года экспорт легковых автомобилей из России упал на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Уточняется, что за 11 месяцев 2020-го экспорт легковушек в стоимостном выражении составил 870,7 миллиона долларов, грузовиков - 279,5 миллиона. Что касается импорта легковых авто в Россию, то он в январе-ноябре сократился на 22,5%, составив 214 тысяч штук. В стоимостном выражении закупки упали на 34%.

Ранее стало известно, что за минувший год импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья сократился на 5,6%. Он составил 205,147 миллиарда долларов.

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