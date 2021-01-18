США введут санкции против трубоукладчика "Северного потока - 2"

Под ограничения попадет и собственник судна

Как сообщила со ссылкой на собственные источники газета Handelsblatt, Соединенные Штаты уже 19 января введут санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Под ограничительные меры попадет также собственник судна - московская компания "КВТ-Рус".

Правительство Германии, уточняется в публикации, уже проинформировано о решении. Основой для него является закон CAATSA. Штаты приняли документ в 2017 году. Он предусматривает применение Вашингтоном санкций в отношении государств, заключающих с Россией контракты на закупку военной техники и оружия.

"Северный поток - 2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

Как недавно писало агентство Bloomberg, капитальное строительство на одной из двух ветвей газопровода завершится уже в первой половине этого года.

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