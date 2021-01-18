"Мы иллюзий не питаем": Лавров поделился ожиданиями от новой администрации США

Глава МИД заявил, что ждет более вежливых манер от Вашингтона при Джо Байдене

Россия обеспокоена действиями США и их союзников по подрыву основ международной безопасности. Но и от новой американской администрации Москва не ждёт кардинальных изменений во внешней политике. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе большой пресс-конференции МИД, на которой подводили итоги прошедшего года и обсуждали актуальную повестку.

Впервые большая пресс-конференция Сергея Лаврова проходит в пустом зале. Итоги года вынужденно подводят онлайн - сотни журналистов из разных стран мира подключаются по видеосвязи. Одна из главных тем - перспектива отношений России и США при новой демократической администрации американского президента.

"У меня такое ощущение, что манеры будут может более чуть-чуть вежливыми. Но суть политики едва ли изменится. Мы никаких иллюзий не питаем, не будем пить шампанское, как недавно тут кто-то вспоминал события четырехлетней давности. Мы реалисты", - заявил Лавров.

Тем более, что всё более выпирают острые углы, кому-то кажущейся идеальной, американской системы. Чего стоит блокировка Дональда Трампа в социальных сетях и, по сути, цифровая люстрация его сторонников.

"Полдюжины человек, создавшие свои технологические империи, даже знать не хотят, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе корпоративных норм. Государство грубо провалилось с выполнением своих обязательств по обеспечению доступа к информации", - сообщил глава МИД России.

Вопрос, к чему это приведет, учитывая, что киберсфера бросает всё больше вызовов мировой стабильности. Российская сторона призывает к диалогу на площадке ООН. На профессионализм и здравый смысл американских коллег рассчитывают и в дискуссии об оружии стратегическом - российское предложение уже озвучено.

"Продлить ДСНВ, чтобы хоть что-то оставалось в сфере контроля над вооружениями и тем временем работать над новым документом, который будет прежде всего охватывать все виды вооружения, которые могут представлять угрозу для территории наших стран. Это, по-моему, очень понятный критерий", - заявил Лавров.

Прокомментировал министр и всевозможные обвинения России, которые, как правило, озвучиваются без подкрепления фактами. Министр назвал это отвлечением внимания, от "глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития". В Москве дают понять, что не готовы вечно терпеть к себе такое отношение.

"Не собачиться с друг другом надо, извините меня за такой жаргон, а садиться за стол переговоров. Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы решать любые проблемы путем диалога, но ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на замке и на засове. Ну, уже знаете, ниже собственного достоинства", - отметил министр.

К теме российско-американских отношений журналисты возвращали Лаврова часто. Даже когда вопросы касались двустороннего сотрудничества с Японией, Китаем, Индией или Италией. Несмотря на давление, все они развиваются. В Нагорном Карабахе конфликт решается благодаря российским миротворцам. Москва добивается обмена военнопленных между Арменией и Азербайджаном по принципу "всех на всех". Урегулирование ситуации в Донбассе, напротив, не продвигается.

"Главная причина заключается в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать минские договоренности", - уверен Лавров.

Министра также спросили про его отношение к вакцине от коронавируса. Министр переболел ковидом в лёгкой форме и пока имеет иммунитет к болезни. Однако он заявил, что намерен проконсультироваться с врачами о возможности всё-таки сделать прививку.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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