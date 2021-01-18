Его обнаружили в одном из баварских госпиталей

В мире общее число инфицированных превысило 95 миллионов человек. Из них 24 миллиона - граждане США. Европа практически полностью находится в режиме локдауна. А на востоке Китая блокирован один из городов из-за локальной вспышки коронавируса.

Бесконечные ряды стерильно белых боксов. В китайской провинции Хэбэй экстренно возводят карантинный центр на 4 тысячи мест. 2 января в городе Шицзячжуане, где живут более 11 миллионов человек, обнаружили 50 больных COVID-19. С этого дня с мегаполисом прервано транспортное сообщение. Все жители сдают тесты. На улицах круглые сутки проводят дезинфекцию.

Ограничения - одни из самых строгих, введенных китайскими властями после вспышки в Ухане. Все, чтобы не допустить очередного всплеска заболеваемости, как это было в ряде европейских стран. Например, в Германии, которая уже неделю живет в режиме жесткого локдауна. Ограничения, вероятно, продлят.

"Мы видим, что число вновь заболевших сокращается. Также как и число пациентов, находящихся в реанимации. Что дает нам понимание: принятые меры были правильными. Однако предстоит еще многое сделать", - заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

К тому же в Германии выявлен новый штамм коронавируса. Его обнаружили в одном из баварских госпиталей. Специалисты пока только исследуют пробы. Но если вирус, как это было в Британии, окажется более "заразным", чем "обычный" COVID-19, то страну может ждать очередная вспышка заболеваемости.

Всего же в мире уже выявлено 12 тысяч мутаций коронавируса и средство против всех пока только одно - вакцинация. Лауреаты Нобелевской премии по медицине и химии Жюль Хоффман и Жан-Мари Лен - в числе добровольцев.

"Вакцины - одно из лучших изобретений ученых в области медицины. И сегодня это по сути единственный шанс победить вирус. Это очевидно. Абсолютно ясно", - уверен Жан-Мари Лен.

Прививочная кампания началась в Испании и в Бельгии. Правда, вакцину в королевство пока доставляют в ограниченном количестве.

"У нас начинается первый этап вакцинации. Планируем прививать около 200 человек в день. Прежде всего, конечно, медицинских работников", - рассказал директор госпиталя в городе Льеж (Бельгия) Жан-Луи Пепан.

В Бельгии сейчас закрыты рестораны, запрещены все публичные мероприятия. Карантинные ограничения будут действовать до марта. До февраля продлила их и Венгрия. А власти Австралии и вовсе заявили, что границы страны останутся на замке весь 2021 год.

Но сложнее всего ситуация в США. Число больных коронавирусом там уже приближается к 24 миллионам. И положение только ухудшается. Так, в 4-миллионном Лос-Анджелесе, ковидом болеет или переболел каждый четвертый человек. Нагрузка на больницы растет. Но никаких особых мер - как, например, строительство карантинного центра в Китае - власти не предпринимают. Пока в округе были выпущены новые рекомендации для медиков: носить маски даже у себя дома, чтобы не заразить близких.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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