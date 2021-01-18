Православные встречают праздник Крещения Господня

Патриарх Кирилл совершил богослужение в Храме Христа Спасителя

Православные верующие по всей стране встречают один из главных праздников церковного календаря - Крещение Господне.

В этот день, как и накануне Рождества, принято поститься до первой звезды и освящать воду, которая в этот день обретает чудесные свойства. В Храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл совершил богослужение и чин водосвятия, передает "ТВ Центр".

Согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана, Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Именно поэтому праздник также называют Богоявлением. В сочельник и в сам праздник верующие приходят на службу и набирают святую воду.

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