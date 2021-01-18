Поисковые работы на месте схода лавины в Домбае приостановлены

Спасатели возобновят работу утром

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, где сегодня сошла лавина, поисково-спасательные работы приостановлены до утра. В результате ЧП погиб один человек. Это президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай". Несколько человек, которые, как считалось, были на пути лавины, нашлись в гостинице. По данным МЧС неизвестной остается судьба еще двух граждан.

Спасательная операция продолжалась до позднего вечера. Поиски осложнились неблагоприятными погодными условиями. На Домбае сейчас идет мокрый снег.

"Сегодня мы вечером с сотрудниками полиции отрабатываем все гостиницы, все частные места размещения для того, чтобы минимизировать мероприятия, которые могли бы нам подтвердить, что у нас там наверху не осталось ни одного гражданина", - заявил начальник главного управления МЧС России по КЧР Александр Голоколенко.

Момент схода лавины попал на видео. На горнолыжную трассу обрушились 500 тысяч кубов снега. На этих кадрах мужчина закрывает собой ребенка буквально за секунду того, как их обоих скрывает снег.

Одна из отдыхающих, Ирина Милакина, позже решила отблагодарить инструктора Мурата, который спас ее сына, на всю страну. Мужчина как раз тренировал мальчика на склоне, когда обоих накрыло лавиной. Но он смог откопаться сам и вынести ребенка.

"Героев должны знать в лицо! Благодаря Мурату мы сегодня отмечаем второй День Рождения. Если бы не его профессионализм и героизм, шансов бы не было. Спасибо Вам, Мурат", - написала мать.

Сколько всего выживших, неизвестно. Информация до сих пор поступает противоречивая. По первоначальным сообщениям, лавина могла накрыть от 4 до 12 туристов, в том числе детей. Буквально через два часа после ЧП обнаружили женщину. Состояние - средней тяжести. Спустя короткое время стало известно о спасении еще нескольких человек.

По данным противолавинной службы, один человек, работник склона, погиб. Его тело уже извлекли. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 13:30. И уже через 10 минут на месте работали сотрудники МЧС.

Стоя на коленях, а то и вовсе лежа, спасатели и присоединившиеся к ним добровольцы из числа местных жителей и отдыхающих на курорте Домбай напряженно вслушивались в тишину. Ведь толща снега гасит все звуки, а под завалами оставались люди. Глубина - несколько метров. Несущаяся лавина длиной около 300 метров как картон смяла крыши и стены домиков. Под нее попали два пункта проката горнолыжного снаряжения и кафе.

"Я в тот момент выходил из проката, с туристами. Грохот. У нас окна повыбивало. Бревна залетели. Смотрим, туристов закопало по пояс. Начали откапывать двух туристов. Паники как таковой не было. Не было. Все спокойно, слаженно, начали все разгребать", - заявил очевидец Руслан.

Для расчистки завалов понадобилась тяжелая техника. Выживших, если они еще остались, нужно доставать как можно быстрее. Известно, что шестерым обнаруженным туристам понадобилась медицинская помощь.

"Медицинские службы полностью готовы к приему пациентов, если это будет необходимо. Мы находимся здесь, 4 машины и три резервные скорые помощи с бригадами готовы к приему пациентов", - сообщил Казбек Мутчаев, главный врач РГБУЗ "Карачаевская центральная и районная больница".

В процессе операции группировку спасателей увеличили с 50 до 233 человек и 28 единиц техники. Привлекли кинологов. В МЧС по Карачаево-Черкессии заявили: в ведомстве прогнозировали лавинную опасность с 17 по 19 января и рекомендовали воздержаться от прогулок в горы, а в случае нахождения там - наблюдать за изменением погоды. Среди возможных причин схода гигантского пласта снега - сейсмическое воздействие другой, принудительно спущенной лавины.

"Мы сегодня проводили воздействие к Домбаю Карачаево-Черкесии, стреляли по лавинному очагу. И вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны или звуковой волны сошла лавина с другого очага. Она вышла на нижнюю станцию подъемника", - сказал Махмуд Будаев, заместитель начальника ФГБУ Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

В российском лавинном центре не исключают, что при искусственном спуске опасной лавины могла быть нарушена техника безопасности в этом или другом очаге. По некоторым сообщениям, планировалось, что снежная масса уйдет в другую сторону, в лес, а не на курорт, который, несмотря на проводимые мероприятия, работал. Есть ли в деле состав преступления, разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Лилия Акиньшина, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

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