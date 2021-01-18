Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

Это свыше 16,3 миллиона человек

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил в эфире телеканала "Россия-1", что с понедельника, 18 января, к очной форме обучения вернулись более 97% школьников страны.

"С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 миллиона школьников", - сказал Глушко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что решение вернуть школьников за парты с 18 января далось столичным властям непросто. По словам градоначальника, риск заболеваемости COVID-19 среди обучающихся по-прежнему высок, но находиться дома те уже устали.

Все школы Москвы, подчеркнул мэр, должны строго соблюдать необходимые меры предосторожности. Если будет выявлен хоть один случай инфекции, весь класс вновь переводится на дистанционку.

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