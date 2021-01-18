В Госдуме назвали итоги крымского саммита "филькиной грамотой"

Мероприятие намерены провести 23 августа

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек раскритиковал идею Киева провести саммит так называемой "крымской платформы".

"Ну, соберутся, как говорится, погутарят о том о сем, подпишутся под очередной филькиной грамотой - и разъедутся гости, а Украина останется с Крымом - на бумаге", - цитирует слова парламентария РИА "Новости".

Бальбек добавил, что Россия не намерена отдавать свои территории по каким-то "никчемным бумажонкам".

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что саммит состоится 23 августа.

Как прежде заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в 2021 году Киев постарается резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике. На упомянутом саммите украинские власти намерены обсудить с западными коллегами процесс "возвращения" полуострова.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киевские власти считают это аннексией. Владимир Путин же неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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