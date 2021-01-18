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В Госдуме назвали итоги крымского саммита "филькиной грамотой"

21:04
  • понедельник
  • 18 января 2021

Мероприятие намерены провести 23 августа

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек раскритиковал идею Киева провести саммит так называемой "крымской платформы".

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"Ну, соберутся, как говорится, погутарят о том о сем, подпишутся под очередной филькиной грамотой - и разъедутся гости, а Украина останется с Крымом - на бумаге", - цитирует слова парламентария РИА "Новости".

Бальбек добавил, что Россия не намерена отдавать свои территории по каким-то "никчемным бумажонкам".

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что саммит состоится 23 августа.

Как прежде заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в 2021 году Киев постарается резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике. На упомянутом саммите украинские власти намерены обсудить с западными коллегами процесс "возвращения" полуострова.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киевские власти считают это аннексией. Владимир Путин же неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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