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При сходе лавины в Домбае погиб президент горнолыжной федерации

21:28
  • понедельник
  • 18 января 2021

Об этом сообщил его сын

В результате схода лавины на курорте в Карачаево-Черкесской Республике погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Названа предварительная причина схода лавины на Домбае
Опубликовано видео момента схода лавины в Домбае

"Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим - лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать - ни вагона, ничего не было", - приводит слова сына погибшего ТАСС.

Тонны снега обрушились на горнолыжную трассу днем в понедельник. Шестерым людям удалось самостоятельно выбраться, еще одну женщину достали спасатели. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Поисковая операция приостановлена до утра из-за наступления темноты. По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек. СК начал доследственную проверку. Среди возможных причин схода гигантского пласта снега - сейсмическое воздействие другой, принудительно спущенной лавины.

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