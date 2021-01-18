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ФСИН сообщила о зарубежных атаках на свой сайт

21:48
  • понедельник
  • 18 января 2021

Происходят они, в частности, с серверов в США и Германии

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что с 17 января официальный интернет-портал ФСИН подвергается массированным DDoS-атакам.

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"Атаки происходили с зарубежных серверов, расположенных в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, на Тайване, в Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Республике Корея, Сингапуре, Канаде и Индии", - цитирует заявление ведомства РБК.

Ранее министр юстиции США Уильям Барр заявил, что Россия несет ответственность за масштабную кибератаку на сети американского правительства, которая произошла в середине декабря. С министром согласился госсекретарь США Майк Помпео. Хакеры якобы получили доступ к внутренним коммуникациям министерства внутренней безопасности.

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