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Минспорт начнет вакцинацию спортсменов в марте

22:20
  • понедельник
  • 18 января 2021

Прививку получат сначала те, кто не находятся в соревновательном режиме

Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта Алексей Морозов сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что члены сборных команд страны начнут прививаться от коронавирусной инфекции уже в марте.

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"Спортсмены сборных команд России готовятся к вакцинации. В декабре мы провели большое совещание с ФМБА, Олимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями, главами тренерских штабов, было принято решение, что мы приступаем к вакцинации, естественно, она будет добровольной для каждого спортсмена", - сказал Морозов.

Он добавил, что для спортсменов существуют определенные ограничения в этом вопросе. Так, чтобы получить прививку, атлет не должен находиться на этапе сложных физических нагрузок, в том числе - в соревновательном периоде. Такие правила вводятся, чтобы не истощать иммунитет.

Ранее стало известно, что ученые определили требуемый уровень вакцинации от коронавируса. Чтобы его достичь, власти планируют привить от COVID-19 68,6 миллиона россиян.

18 января во всех регионах России началась масштабная вакцинация всех желающих. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - это "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".

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