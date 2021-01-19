Что нам звезды говорят? В российском вузе открыли курс по астрологии

Перспективный курс после поднявшегося шума пришлось закрыть

Стране не хватает профессиональных астрологов. Сайт Института повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН сообщил, что 1 февраля стартует курс по натальной астрологии.

Видимо, квалификация обычных астрологов не вызывает вопросов, дефицит кадров наблюдается только среди натальных. Википедия поясняет: натальная астрология - раздел астрологии, описывающий характер и предсказывающий возможные события в судьбе человека по его натальному гороскопу.

Все поняли? Запахло русским Хогвардсом и закипела дискуссия на просторах интернета – кто допустил дефицит специалистов в такой важной области? И почему нет ни одного приличного курса по алхимии – что философский камень уже добыт и человечество получило ответы на все имеющиеся вопросы?

В Сети появился даже образец сертификата, который выдают по окончании курса. Курс, как говорили в рекламе, ведет практикующий астролог, который в своей работе применяет знания таких традиционных направлений астрологии как персидская (зороастрийская), западноевропейская традиционная астрология, а также элементы индийской астрологии.

Что и говорить. С таким багажом наковать профессиональных кадров – пара пустяков. Не очень было ясно, будут ли котироваться наши специалисты на международном рынке. В той же Австрии еще в 2002-м открыли школу ведьм и волшебников, где обучение включало в себя такие дисциплины как астрология, волшебство, зельеварение и выполнение магических ритуалов.

Неизвестно, до каких высот поднялся бы еще Институт повышения квалификации, но после шума, поднятого в соцсетях, ректору РУДН пришлось выступить с комментарием:

"Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни, тем более, научным направлением РУДН. К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне "подвальная эзотерика".

Перспективный курс прикрыли. А желающим по звездам читать судьбу остается лишь смириться с тем, что в действительности все не так, как на самом деле.

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