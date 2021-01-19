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Какое будущее ждет международную политику

09:05
  • вторник
  • 19 января 2021

Состояние международных отношений обсудили в программе "События. 25-й час"

Зачем коллективный запад сознательно разрушает площадки для широкого диалога разных государств? Какое будущее ждет международную политику? И есть ли надежда на возобновление полноценного общения между мировыми столицами?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Дмитрий Орлов.

"У западных элит, которые ориентированы на Байдена, возникает запрос на прямую трансляцию сигнала. Есть определенная политика, которую мы выработали, ценности, которые мы транслируем и те структуры, с которыми мы взаимодействуем, должны их принимать", - сказал Орлов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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