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Российские саперы уничтожили комплекс пещер боевиков в Сирии

09:05
  • вторник
  • 19 января 2021

Для боевиков это очень болезненная потеря

Российские саперы уничтожили комплекс пещер боевиков в сирийской провинции Хама. Террористы запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" строили его более 8 лет, используя не только инженерную технику, но и труд пленников, которых превратили в рабов. В начале прошлого года экстремисты под натиском правительственных сил покинули этот стратегически важный район.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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