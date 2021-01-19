Российские саперы уничтожили комплекс пещер боевиков в Сирии

Для боевиков это очень болезненная потеря

Российские саперы уничтожили комплекс пещер боевиков в сирийской провинции Хама. Террористы запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" строили его более 8 лет, используя не только инженерную технику, но и труд пленников, которых превратили в рабов. В начале прошлого года экстремисты под натиском правительственных сил покинули этот стратегически важный район.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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