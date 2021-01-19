Православные христиане отмечают Крещение

Во время купаний верующие соблюдали санитарные требования

Православные верующие отмечают один их главных христианских праздников - Крещение Господне. В церквях еще накануне начались богослужения и освящение воды, которые продолжатся и сегодня. В Храме Христа Спасителя чин водосвятия совершил Патриарх Кирилл, передает "ТВ Центр".

Несмотря на пандемию коронавируса, традиционные крещенские купания прошли практически во всех регионах. Верующие соблюдали санитарные требования.

Одними из первых праздник встретили жители Дальнего Востока. В Приморье обустроили около двух десятков иорданей. Низкие температуры не повлияли на настроение людей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"