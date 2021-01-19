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Православные христиане отмечают Крещение

08:33
  • вторник
  • 19 января 2021

Во время купаний верующие соблюдали санитарные требования

Православные верующие отмечают один их главных христианских праздников  - Крещение Господне.  В церквях еще накануне начались богослужения и освящение воды, которые продолжатся и сегодня. В Храме Христа Спасителя чин водосвятия совершил Патриарх Кирилл, передает "ТВ Центр".

Несмотря на пандемию коронавируса, традиционные крещенские купания прошли практически во всех регионах. Верующие соблюдали санитарные требования. 

Одними из первых праздник встретили жители Дальнего Востока. В Приморье обустроили около двух десятков иорданей. Низкие температуры не повлияли на настроение людей.

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