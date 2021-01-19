Предсказана судьба "британского" штамма коронавируса в России

Биолог объяснила, чем грозит новая мутация вируса

"Британский" штамм коронавируса уже к марту может стать самым распространенным в России, считает биолог Анча Баранова. Она напомнила, что этот штамм на 56% более заразен, чем те, что были выявлены ранее.

"В США сейчас найдено уже много пациентов с "британским" штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать", - заявила эксперт.

Она предупредила, что в случае с "британским" штаммом COVID-19 те контакты, которые по своей продолжительности ранее можно было отнести к условно безопасным, сейчас могут стать причиной заражения. Биолог в качестве примера объяснила, что раньше можно было до 15 минут поговорить с зараженным и не заболеть, а теперь этот период может сократиться до 5 минут.

"Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так. Люди будут подхватывать "британский" штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости "захвата" новых носителей. А далее как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит", - сказала Баранова.

Она добавила, что хоть в России и выявлен лишь один случай заражения "британским" штаммом, больных может быть гораздо больше – ведь он уже обнаружен во многих странах, из которых в Россию прилетают люди, передает РИА Новости.

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