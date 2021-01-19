Берлин отреагировал на новые санкции США против "Северного потока - 2"

Вашингтон ввел ограничения в отношении владельца судна-трубоукладчика

В Берлине приняли к сведению заявление Вашингтона о санкциях в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве "Северного потока — 2". Власти Германии разочарованы этим решением.

"Мы с сожалением принимаем это к сведению", — заявила представитель Минэкономики Германии агентству DPA. Как стало известно, днем ранее американское посольство проинформировало немецкий кабмин о введении ограничительных мер.

О том, что США намерены ввести санкции против "Фортуны" и владельца судна - компании "КВТ-Рус", ранее сообщила газета Handelsblatt. Издание писало, что предупреждены власти европейских стран, а Вашингтон действует на основании своего закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

США активно противодействуют строительству газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Вашингтон продвигает в ЕС свой сжиженный газ и пытается выдавить Россию с европейского рынка, для чего в декабре 2019-го уже ввел санкции, из-за чего прокладка была приостановлена. Власти Германии считают действия США незаконными.

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