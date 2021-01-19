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Посол Италии в России привился вакциной "Спутник V"

08:43
  • вторник
  • 19 января 2021

Он рассказал об ощущениях после укола

Посол Италии в России Паскуале Терраччано сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", после чего рассказал о своем самочувствии.

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Терраччано сообщил о пройденной вакцинации в ходе онлайн-конференции об исторических связях между двумя странами. По словам дипломата, после прививки он не испытал на себе никаких побочных эффектов, самочувствие его остается в норме. Терраччано добавил, что в ближайшее время планирует сдать тест, чтобы выяснить уровень антител, передает Россия24.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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