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Названа новая категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию

09:03
  • вторник
  • 19 января 2021

Им положены и другие льготы

Правом досрочного выхода на пенсию может воспользоваться еще одна категория россиян. Речь идет о тех, кто непосредственно участвует в борьбе с распространением коронавируса, сообщила зампредседателя  комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Она пояснила, что это связано с особенностями подсчета стажа для тех, кто работает с зараженными COVID-19 пациентами.
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"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам", — пояснила Кусайко. Сенатор подчеркнула, что по этой причине возможность выхода на пенсию для медиков будет пересчитана.

Кусайко напомнила, что для медработников, непосредственно контактирующих с коронавирусными пациентами, предусмотрены и другие льготы. В частности, при наличии определенного профессионального стажа врачи смогут приватизировать жилье, такая программа действует на региональном уровне. Кроме того, им положена компенсация при покупке автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. А дополнительные выплаты для работающих с коронавирусными пациентами продлены до конца 2021 года, напоминает НСН.

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