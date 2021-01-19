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В России началась вакцинация: когда ждать коллективного иммунитета к COVID-19

09:02
  • вторник
  • 19 января 2021

Вирусолог рассказал о дальнейших перспективах

В России стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Как скоро россияне смогут рассчитывать на появление коллективного иммунитета, рассказал вирусолог Георгий Викулов.

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Коллективный иммунитет означает, что большинство россиян стали невосприимчивы к коронавирусу, объяснил эксперт. По его словам, на это может уйти несколько месяцев.

"После вакцинации эпидемиологические исследования скажут о достижении коллективного иммунитета. Это однозначно займет несколько месяцев, это не может быть быстро, спонтанно. При естественном течении ряд антител исчезает через два месяца. Как это будет происходить после вакцинации, можно будет судить по соответствующим исследованиям", - заявил вирусолог.

Он отметил, что коллективный иммунитет предполагает не менее 70% невосприимчивого к вирусу населения страны, передает Радио Sputnik. При этом в первую очередь прививка необходима людям из группы риска, напомнил Викулов.

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