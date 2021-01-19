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Бузова пожаловалась на тяжелую работу

09:26
  • вторник
  • 19 января 2021

Телеведущая привыкает к новой специфике программ

Ольга Бузова поделилась с поклонниками в Сети сложностями своей работы. Телеведущая рассказала, что съемки очередных выпусков шоу "Бородина против Бузовой" даются ей очень нелегко.

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Ранее программа специализировалась на материалах об участниках телешоу "Дом-2", однако после его закрытия перешла на остросоциальные темы. После новогодних праздников стартовали съемки новых выпусков, о чем и рассказала Бузова. Она пожаловалась, что ей нелегко дается погружение в боль и проблемы героев проекта, после работы девушка ощущает себя опустошенной.

"Это, конечно, эмоционально тяжело. Одно шоу по эмоциям тяжело, когда ты эмоционально выкладываешься и проникаешься историей наших героев и им сопереживаешь, и живешь, проживаешь с ними их боль, их ситуации, проблемы. Одно шоу тяжело. А два — это вдвойне", - рассказала ведущая. Она добавила, что в день приходится снимать сразу два выпуска.

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