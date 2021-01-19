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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 95,5 миллиона

09:29
  • вторник
  • 19 января 2021

Умерли от связанных с коронавирусом заболеваний более 2 миллионов

В мире с начала пандемии выявлено более 95,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
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По данным экспертов, по состоянию на утро 19 января зарегистрировано 95 555 533 пациента с коронавирусом. Число жертв среди зараженных COVID-19 достигло за сутки 2 040 085 человек, выздоровели более 67 миллионов пациентов.

Больше всего случаев заражения со времени начала пандемии по-прежнему в Соединенных Штатах - 24 074 658 заболевших. На втором месте – Индия, где заразились 10 581 823 человека. На третьем месте Бразилия с показателем в 8 511 770 случаев коронавируса.

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