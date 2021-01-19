Стали известны три симптома COVID-19, связанные со зрением

Вирус способен атаковать в том числе и глаза

Коронавирусная инфекция способна сказываться на многих органах, в том числе и на глазах. Ученые из университета "Англия Раскин" рассказали, какие проблемы с органами зрения могут указывать на COVID-19.

В исследовании приняли участие 83 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Из них 18% рассказали о проявившейся светобоязни, 17% пожаловались на боль в глазах, а 16% - на зуд в области глаз.

Отмечается, что все симптомы, связанные с глазами, проявились после основных – кашля, лихорадки и потери обоняния. При этом продолжались они не дольше пары недель.

Ученые подчеркнули, что перечисленные симптомы, связанные со зрением, не обязательно указывают на коронавирус, но требуют незамедлительного обращения к врачу, передает British Medical Journal.

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