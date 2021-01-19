Названы приоритеты Госдумы в весеннюю сессию

Самое важное - это реализация Послания президента

Во вторник Госдума открывает весеннюю сессию. Для депутатов седьмого созыва она станет последней. И работа предстоит напряженная - в повестке инициативы, уже одобренные в первом чтении перед Новым годом, а также новые документы. Большинство из которых затрагивают социальную повестку.

Теперь точно можно говорить, что политический год в России начался. Вслед за президентом и правительством к работе приступили парламентарии. Десятая весенняя сессия обещает быть насыщенной.

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся 1234 законопроекта. Ключевое это, конечно, реализация Послания президента. 85% необходимых для этого документов уже принято. Примерно так же дела обстоят с законодательным закреплением конституционных поправок. Уже на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект о приоритете норм российского права над международным в семейном законодательстве и правила, запрещающие чиновникам иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране.

Парламентарии также проанализируют, как работают уже принятые ими законы, направленные на поддержку граждан и борьбу с пандемией. Таких актов 37. Из-за ситуации с коронавирусом пленарные заседания по-прежнему будут проходить лишь 2, а не 3 дня в неделю. Однако, если потребуется, депутаты дополнительно соберутся для обсуждения и голосования. Кроме того, эпидемические ограничения на Охотном ряду постепенно будут снимать, заявил спикер Вячеслав Володин.

У профильных комитетов множество инициатив и предложений. Госдума должна вернуться к обсуждению так называемой "гаражной амнистии", правил, направленных на недопущение монополий на розничном рынке лекарств, поправок в трудовое законодательство и ужесточение наказания для тех, кто уклоняется от уплаты алиментов.

Ждут на Охотном ряду и министров. Одним из первых перед депутатами выступит Максим Решетников. Доклад главы Минэкономразвития будет посвящен ситуации с ценами на непродовольственные товары. В общем, работы предстоит много, тем более что эта сессия для депутатов 7 созыва заключительная. Осенью нас ждут выборы в нижнюю палату российского парламента.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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