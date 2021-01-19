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Еще двух человек нашли живыми после схода лавины в Домбае

11:43
  • вторник
  • 19 января 2021

Поисково-спасательная операция возобновлена

На горнолыжном курорте Домбай, где накануне произошёл сход лавины, найдены живыми ещё двое туристов, которые не выходили на связь. Как оказалось, в момент ЧП люди оставались на территории посёлка и не пострадали, передает "ТВ Центр".
При сходе лавины в Домбае погиб президент горнолыжной федерации

Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после гибели мужчины. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

На месте ЧП с рассветом возобновили поисково-спасательную операцию. По информации МЧС, на данный момент сведений о том, что под снежными завалами могут находиться люди, нет. Однако важно перепроверить всё. К работам привлечены больше 200 человек.

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Последствия схода лавины в Домбае
Сход лавины в Домбае
Сход лавины в Домбае
Сотрудники СКР на месте схода лавины в Домбае
Сотрудники СКР на месте схода лавины в Домбае
Сотрудники МЧС на месте схода лавины
Сотрудники МЧС на месте схода лавины
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
Последствия схода лавины в Домбае
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