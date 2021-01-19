Массовая вакцинация: в регионах открывают дополнительные прививочные пункты

Спрос на прививку очень высокий

По всей стране продолжается массовая вакцинация. Из-за большого количества получить иммунитет к болезни в регионах открывают дополнительные прививочные пункты. А контроль за соблюдением мер безопасности идёт ежедневно.

Массовая вакцинация по указу президента началась вчера, и желающих много. Причем, в списках больше всего пожилых людей, передает "ТВ Центр".

В Алтайском крае до 1 марта ждут 94 тысячи доз вакцины. Здесь тоже большой спрос на прививку. Много молодежи и семейных пар. Ирина, перед тем как ввести инъекцию, сдала тест на антитела. Их не оказалось. Девушка решила не ждать. Ведь сейчас так важно защититься самой и обезопасить семью.

"Если у вас пожилые родители, маленькие дети, то я считаю, что это необходимо", - сказала она.

Учитывая спрос, в регионах открывают дополнительные прививочные кабинеты. В Ростовской области изначально планировалось организовать всего 12 пунктов вакцинации. Теперь их количество увеличат до 83-х. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг или регистратуру в самой поликлинике.

А в Татарстане некоторые ЦРБ и вовсе принимают заявки в соцсетях. В сообщении нужно указать личные данные и номер телефона. В Москве задействуют и выездные бригады врачей. Первый мобильный пункт вакцинации уже работает в ГУМе. Используют препарат "Спутник V". Кроме него, в обороте находится вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная в Новосибирском центре "Вектор". Она не требует особых условий хранения и поэтому ее чаще поставляют в отдаленные районы, где пока нет специальных холодильных камер. На подходе и третий препарат. Как ожидается, Центр Чумакова во вторник передаст в Минздрав документы для его регистрации. Как показали испытания, он безопасен и формирует стойкий иммунитет к коронавирусу.

Впрочем, неважно – привился ты или переболел – носить маски нужно. Проверки продолжаются во всех городах. В Кемерове проверяют их наличие не только у пассажиров, но и у водителей, и кондукторов. А еще наличие в салоне автобусов антисептиков и графика уборки.

Магазины, торговые центры и рынки – тут инспекторы тоже ежедневные гости. Ведь, несмотря на то, что количество заболевших идет на спад, расслабляться пока рано, говорят инфекционисты. В регионах держат руку на пульсе, готовясь в любой момент увеличить коечный фонд. Закупают новые автомобили для работников скорой и фельдшеров. В Грозном этот вопрос стоял особенно остро. В горной местности медикам было сложно добраться к пациентам. Проблему решили новые внедорожники.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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