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Казахстан начнет вакцинацию "Спутником V" раньше срока

11:59
  • вторник
  • 19 января 2021

Прививать будут уже с февраля

Во вторник о прививке российской вакциной сообщил посол Италии в нашей стране Паскуале Терраччано. По его словам, он чувствует себя хорошо.
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С 1 февраля масштабная вакцинация "Спутником V" начнётся в Казахстане - раньше запланированного срока. В первую очередь прививать будут медперсонал, педагогов, студентов и людей с хроническими заболеваниями, передает "ТВ Центр".

Тем временем число заболевших коронавирусом в мире превысило 95 с половиной миллионов человек. Самая тревожная ситуация в США: с ноября в стране выявляется более 100 тысяч новых носителей в сутки. Сроки вакцинации срываются. А сама американская вакцина, как оказалось, вызывает побочные эффекты - чаще всего в виде аллергии.

О несправедливом распределении вакцин в пользу богатых стран заявил глава Всемирной организации здравоохранения. А в германской Саксонии для нарушителей карантина готовят специальную тюрьму - под эти нужды переоборудуют временный центр для нелегальных мигрантов.

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