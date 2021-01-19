Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Сережи Романчука

Почему сейчас на счету каждая минута и как можно помочь?

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Сережи Романчука из станицы Калининская Краснодарского края. У мальчика диагностирована остеосаркома четвертой стадии.

Раковые клетки почти полностью уничтожили часть правой ноги. Ребенка уже перевели в столичный онкологический Центр имени Димы Рогачева, где опухоль экстренно удалили. Однако после операции у мальчика появился сильнейший болевой синдром. Помочь избавиться от мучительных ощущений и вернуть Сереже возможность опираться при ходьбе на собственную ногу может лишь дорогостоящий индивидуальный протез стоимостью свыше двух миллионов рублей. Но таких денег у семьи нет.

Помочь просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Футбол, два вида танцев, казачий ансамбль, турники, походы. Расписание Сережи Романчука из станицы Калининская Краснодарского края ещё недавно едва вмещало в себя его многочисленные увлечения. Теперь все они на паузе. В середине лета из-за болей в колене мальчика повезли на обследование в райцентр. Диагноз шокировал - злокачественная опухоль в самой тяжелой стадии.

"Остеосаркома правой нижней трети бедра. Четвертая стадия. С метастазами в легких, ни один родитель не подозревает, не хочет слышать такого диагноза. Конечно, мы были в шоке. Это не передать", - говорит Елена Романчук, мама Сережи.

Поразившие костную ткань раковые клетки стали быстро распространяться на весь организм. Сереже назначили химиотерапию. 7 из необходимых 10 курсов лечения изменили рыжеволосого жизнерадостного мальчугана до неузнаваемости: с прежних 30 с лишним килограммов его вес снизился до 23-х.

"Сразу, как вводится препарат, его тошнит, живот болит, он вялый. Ничего не кушает, уже не ел три дня. Очень сложно. Тяжело смотреть на это", - рассказала Елена Романчук.

Из родного Краснодарского края мальчика срочно перевели в Москву, в онкоцентр Димы Рогачева. Во время хирургической операции выяснилось, что остеосаркома поразила уже всю правую бедренную кость. Вместо намеченных 18 сантиметров врачам пришлось почти целиком удалить ребенку участок от колена до таза. На это место установили временный протез. Из-за него сейчас любое движение, любое прикосновение для Сережи оборачивается немыслимой болью.

"Цементный спейсер – это временный эндепротез. И для полноценного существования - полноценной жизни мальчику в дальнейшем требуется установка эндопротеза. Главным отличием от металлического цементного спейсера является то, что в дальнейшем эндопротез может расти вместе со здоровой ножкой и мальчик вполне может потом и заниматься активно спортом", - рассказал врач-детский онколог ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Артур Меришавян.

С установкой такого медицинского изделия, по словам врачей, пройдет и болевой синдром. Одна беда: цена конструкции больше 2 миллионов рублей, и её родителям нужно заказывать из-за границы самим. Чтобы заработать столько, простой семье из казачьего поселка нужны годы, а их у Сережи нет. Но помочь ребенку сейчас может каждый - для этого можно отправить SMS на номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. За время, проведенное в больнице, Сережа словно стал старше на целую жизнь: поддерживает маму и, как бы плохо себя не чувствовал, не пропускает занятия с преподавателями. Особенно скрупулезно относится к заданиям реабилитолога.

Перебарывая себя, Сережа тренирует мышцы ног и рук, чтобы быстрее восстановиться после операции. Эта операция - его единственный шанс на то, чтобы вернуться к прежней полноценной жизни без боли.

Татьяна Сидорова, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

Помимо эндопротезирования мальчику предстоит еще одна операция по удалению метастазов из легкого. И любое промедление может стоит ребенку жизни. Чтобы Сережа смог продолжить лечение, ваша помощь ему нужна прямо сейчас! Помочь просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Сергея Романчука​, программа 1138

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