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В России верующие выстраиваются в очереди перед храмами за освященной водой

12:11
  • вторник
  • 19 января 2021

В этом году пандемия внесла свои коррективы в празднование

19 января православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников - Крещение Господне. Верующие по всей стране идут в храмы, чтобы набрать освящённую воду. А в некоторых регионах уже ночью начались купания в прорубях. Желающих присоединиться к традиции не отпугнули даже трескучие морозы.

В Москве верующие с самого утра выстраиваются в очереди перед храмами. В руках у прихожан заранее подготовленные ёмкости для святой воды. На суровые погодные условия никто не жалуется, передает "ТВ Центр".

В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование. Впервые за много лет в некоторых регионах было принято решение не организовывать специальные купели для омовения. Однако традиционные крещенские купания состоялись. Под присмотром спасателей и медиков.

Одними из первых священное омовение совершили жители Дальнего Востока. В столице Приморского края уже несколько дней - трескучие морозы. Но желающих окунуться в воды Амурского залива это не остановило. Традицию купаний чтят и военные. Десантники пришли к купелям вместе с членами семьи. У купели обязательно оборудован безопасный подход и спуск. Для обогрева поставлены армейские палатки и развёрнута полевая кухня.

В Крыму в великий православный праздник всегда много верующих в Херсонесе. Место священное - здесь крестили князя Владимира. После службы прихожане окунаются в воды Чёрного моря. Верующие говорят, что, окунувшись в эту ночь в освящённую воду, можно очистить не только тело, но и дух. Главное - трезво оценивать собственные силы.

Александра Сергомасова, Никита Васильев, "ТВ Центр".

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