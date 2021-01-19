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Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

09:56
  • вторник
  • 19 января 2021

Журналисту было 66 лет

На 67-м году жизни скончался бывший ведущий программы "Время", телевизионный журналист Игорь Выхухолев. Об этом сообщила его дочь Мария.

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"Папа умер вечером 18 января", - рассказала дочь телеведущего. Она добавила, что причиной смерти журналиста стали проблемы с сердцем, передает ТАСС.

Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Он окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ, работал в Агентстве печати "Новости", после чего устроился в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР редактором программы "Время". Ведущим программы "Время" он проработал с 1992 по 1996 годы. В 2005 году Выхухолев стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала, а с 2006 года перешел работать в ВГТРК.

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Игорь Выхухолев
Игорь Выхухолев
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