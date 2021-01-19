Умер композитор Алексей Евсюков

Причиной смерти стал коронавирус
В возрасте 71 год умер народный артист России, композитор Алексей Евсюков. Об этом рассказал продюсер Константин Полещук.
Стало известно, что музыкант скончался из-за коронавирусной инфекции.
"Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. Четверть века нашей творческой дружбы — и COVID все разрушил... Светлая память!!! Мы всегда будем тебя помнить!!!" - написал Полещук в Сети.
Алексей Евсюков на протяжении почти 40 лет аккомпанировал певцу Иосифу Кобзону.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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