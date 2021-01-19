Умер композитор Алексей Евсюков

Причиной смерти стал коронавирус

В возрасте 71 год умер народный артист России, композитор Алексей Евсюков. Об этом рассказал продюсер Константин Полещук.

Стало известно, что музыкант скончался из-за коронавирусной инфекции.

"Столько было планов, столько впереди было совместных проектов. Четверть века нашей творческой дружбы — и COVID все разрушил... Светлая память!!! Мы всегда будем тебя помнить!!!" - написал Полещук в Сети.

Алексей Евсюков на протяжении почти 40 лет аккомпанировал певцу Иосифу Кобзону.

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