Белоруссия помогла энергией страдающим от холода украинцам

В Киеве опасаются, что это станет угрозой для его энергетического комплекса

Белоруссия экстренно поставила электроэнергию на Украину. Это сделано по просьбе украинских властей: в Незалежной резко возросло потребление электричества на фоне аномально холодной погоды.

"По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВт⋅ч электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства энергетики Белоруссии. Отмечается, что поставки осуществлялись 18 января с 11:00 до 21:00 в условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи.

Украинские компании с 1 января начали поставки электроэнергии из Белоруссии и России – после того, как Киев снял ограничения на ее импорт. В украинских СМИ тут же появились публикации с утверждениями, что импорт белорусской и российской электроэнергии представляет угрозу для топливно-энергетического комплекса Украины. В Минске в ответ призвали не политизировать вопрос, который лежит исключительно в коммерческой плоскости, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"