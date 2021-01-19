В России выявили меньше 22 тысяч новых заболевших коронавирусом

Выздоровели 23262 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 21734 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3612800.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге - 3281. В Москве за сутки заболели 3115 человек, в Подмосковье - 1072.

Выздоровели за сутки 23262 человека. Скончались – 586 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 66623 человека. Общее число выздоровевших достигло 3002026.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 97,3 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остается 615951 человек.

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