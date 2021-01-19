Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Белоруссии

Первыми прививки получат медработники

Российский препарат "Спутник V" в Белоруссии первыми получат медики, работающие с больными коронавирусом. В стране стартовала кампания прививок разработанной в России вакциной.

"Сегодня начинается вакцинация медработников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Учреждения здравоохранения получили партии вакцин "Спутник V", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава республики. Отмечается, что ведомство распределило вакцину по регионам в соответствии с заявками учреждений здравоохранения. А еще 800 доз предусмотрено для медработников республиканских учреждений.

Белоруссия стала первым государством после России, где официально зарегистрирована вакцина "Спутник V". В конце декабря в страну была доставлена первая партия российского препарата. На первом этапе вакцинации препаратом "Спутник V" планируют привить 200 тысяч человек. Как заявили в Минздраве, сначала вакцину получат уязвимые категории населения.

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