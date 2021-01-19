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Депутат МГД Титов: Москва поддерживает тех, кто помогает найти работу инвалидам и пенсионерам

10:51
  • вторник
  • 19 января 2021

Cтатус социального предприятия расширяет возможности по получению поддержки

Статус социального предприятия позволяет получить дополнительную поддержку, рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.

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"Статус социального предприятия можно получить, если ваше предприятие трудоустроило работников из социально незащищенных категорий или реализует продукцию, произведенную или предназначенную для таких людей, кроме того, этот статус положен и тем предпринимателям, которые ведут общественно полезную деятельность или помощь в решении социальных проблем", - объяснил парламентарий.

Он отметил, что город поддерживает тех, кто помогает найти работу инвалидам и пенсионерам, оказывает такие важные услуги, как уход за тяжелобольными, производит товары для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Титова, "предприниматели, которые работают в этих сферах, выбирали направление не в поиске бешеной прибыли, но потому что люди нуждаются в их помощи, как никто другой".

Депутат рассказал, что включение в реестр социальных предприятий дает право на специальную субсидию, которую можно направить на компенсацию коммунальных расходов, процентов по кредитам или же затрат на оборудование.

Титов добавил, что подобные предприятия также позволяют инвалидам и людям старшего поколения получить работу, а меры соцподдержки дают предпринимателям дополнительный стимул привлекать работников с опытом.

"Социальное предпринимательство даст нашему обществу возможности, которых не было раньше, даст предпринимателям возможность обратить внимание на новые категории работников и получить помощь от города. В 2020 году в реестр вошли 190 компаний, и, надеюсь, в этом году их число еще вырастет", - резюмировал депутат.

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