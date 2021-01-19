Игорь Николаев объяснил, почему никогда не сбривает усы

Музыкант носит их с юности

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, что не сбривал усы, которые стали практически его "визитной карточкой", с самой юности. Музыкант признался, что, когда выбирал свой стиль, не задумывался о будущей популярности.

Николаев рассказал, что в юности хотел быть похожим на любимых музыкантов, а потому решил отрастить длинные волосы и усы. "Тогда много было людей с усами: Миша Боярский, Розенбаум... Потом у меня был кумир детства — Владимир Мулявин из ансамбля "Песняры". У него были прямо усищи! Да и вся группа ходила с усами, тот же Леня Борткевич. Я помню еще пол-"Рецитала" их носили. Вообще, если посмотреть фото 80-х, то там 90 процентов таких людей. Так у меня усы и прижились", - вспомнил композитор.

Он отметил, что сбрить усы ему пришлось только однажды – перед принятием присяги в армии. По словам Николаева, отказаться от растительности на лице его заставил старший лейтенант.

Музыкант добавил, что сейчас уже не копирует ничей образ, но к усам он привык, и тем самым отдает дань моде прошлого.

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