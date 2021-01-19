Мужчины в Москве чаще становятся донорами плазмы с антителами к COVID-19

Всего донорами плазмы в столице стали 10,5 тысячи человек

Более половины доноров плазмы для лечения больных коронавирусом - мужчины. Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"По итогам 9 месяцев заготовки плазмы от доноров, количество доноров-мужчин составило 53%", - говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, всего донорами плазмы стали уже более 10,5 тысячи человек.

Стать донором плазмы можно в восьми пунктах в Москве. К донации приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди в возрасте от 18 до 55 лет. После появления первых симптомов коронавируса должно пройти не менее 5 недель.

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