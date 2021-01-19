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Для московских школьников запустили проект по подготовке к экзаменам

11:03
  • вторник
  • 19 января 2021

Это поможет им вернуться к обучению в обычном формате

Московский центр качества образования совместно с Московским образовательным телеканалом запустил телепроект в помощь учащимся 6-11 классов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, задача столичных властей сейчас, когда школьники вернулись к очному обучению – сделать все возможное, чтобы им было легче влиться в учебный процесс.

"Одной из основных задач сейчас является оказать ученикам поддержку в изучении тем, вызывающих затруднения, а выпускникам - в подготовке к государственной итоговой аттестации. Новый телепроект поможет ребятам лучше подготовиться к экзаменам и разобраться с решением сложных задач", - сказала Ракова.

Так, раз в неделю для учеников 9-х и 11-х классов в эфире mosobr.tv разбирают решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, а также проводят видеоконсультации по различным темам.

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