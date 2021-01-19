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В Сербии начинают вакцинацию российским "Спутником V"

11:05
  • вторник
  • 19 января 2021

Президент Вучич объявил о поставках препарата

Президент Сербии Александр Вучич объявил о поставках в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам сербского лидера, на днях ожидается прибытие 250 тысяч доз препарата.
Сербия получила российскую вакцину от коронавируса

"Сегодня или завтра (19-20 января) ожидаем 250 тысяч доз вакцины" Спутник V". Из них 200 тысяч - так называемой первой дозы и 50 тысяч - второй. Важно, что у российской вакцины они различаются", - заявил Вучич на заседании национальной группы по вакцинации.

19 января в Сербии началась массовая иммунизация населения от коронавируса. Как ранее говорил Вучич, планируется привить 80% сербов препаратами от разных производителей. 24 декабря началась вакцинация препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech. В план включены также российский "Спутник V" и вакцина из КНР производства Sinopharm.

В Минздраве Сербии сообщили, что большинство граждан Сербии, которые подают заявки на иммунизацию электронным путем или через колл-центр, выбрали вакцину от коронавируса российского производства "Спутник V" – таких оказалось 40%. Еще 28% выбрали вакцину от Pfizer, передает РИА Новости.

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