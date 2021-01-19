ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три десятка бомб обнаружили сотрудники ФСБ в доме жителя Архангельска

11:31
  • вторник
  • 19 января 2021

Там же нашли компоненты для изготовления взрывных устройств

Жителя Архангельска, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств, выявили сотрудники областного управления Федеральной службы безопасности. Во время обыска дома у 27-летнего мужчины обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств, а также готовые бомбы.
ФСБ задержала торговца оружием в Ростове-на-Дону

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, возбуждено дело по статье о незаконном изготовлении взрывных веществ и взрывных устройств". Следователи выясняют, для чего предназначались бомбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию
Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.