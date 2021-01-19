Три десятка бомб обнаружили сотрудники ФСБ в доме жителя Архангельска

Там же нашли компоненты для изготовления взрывных устройств

Жителя Архангельска, причастного к изготовлению самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств, выявили сотрудники областного управления Федеральной службы безопасности. Во время обыска дома у 27-летнего мужчины обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств, а также готовые бомбы.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, возбуждено дело по статье о незаконном изготовлении взрывных веществ и взрывных устройств". Следователи выясняют, для чего предназначались бомбы.

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