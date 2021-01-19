Врач объяснил, как сладкое может заменить снотворное

Сладкие лакомства помогают быстрее уснуть

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что сладкая еда за четыре часа до сна может помочь быстрее уснуть. Специалист рассказал, что подобное влияние пищи с высоким гликемическим индексом, содержащей легкоусвояемые углеводы, на организм человека было подтверждено рядом исследований.

"Было показано, что прием пищи с высоким гликемическим индексом, содержащей множество легкоусваиваемых углеводов, за четыре часа до сна ускоряет засыпание по сравнению с пищей, которая не содержит легкоусваиваемых углеводов. Поэтому в целом можно сказать, что сладкое, скорее всего, способствует засыпанию, хотя оно и не очень полезно в других отношениях", - отметил сомнолог.

Он подчеркнул, что привычка наедаться сладостями за пару часов до сна не имеет подобного эффекта. Также Полуэктов добавил, что воздействие легкоусвояемых углеводов на качество сна не доказано, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"